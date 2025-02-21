İsrail Ordusunun Ramallah'taki Baskınında 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Ramallah'taki Baskınında 2 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu Ramallah'ta düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı, olaylar sona ermedi.

21.02.2025 00:46
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Şibtin köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin herhangi bir arbede yaşanmamasına rağmen bölge sakinlerine açtığı ateşte doğrudan hedef aldığı 15 yaşındaki Filistinli çocuk bacağından yaralandı.

Yaralı çocuk, tedavi için hastaneye nakledildi.

İsrail ordusu ayrıca Şibtin köyüne mücavir Şukya köyüne de baskın düzenledi.

Baskın sırasında açılan ateşte 37 yaşında olduğu belirtilen bir Filistinli uyluğundan yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca köydeki dükkanları silah zoruyla boşalttı; denetledi ve bazı Filistinlilere eziyet etti.

Köydeki çok sayıda araca zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine ateş açtı, göz yaşartıcı gaz bombası attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 920 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Ramallah'taki Baskınında 2 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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