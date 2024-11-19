İsrail ordusunun, Sarafand'da bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri öldü

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İsrail ordusunun, Sarafand bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sayda kentinin güneyindeki Sarafand'da bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail, Sarafand kasabasındaki bir ordu merkezini hedef aldı ve 3 askerin şehit olmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, askeri bölgenin çevresindeki sivillerin de aralarında bulunduğu 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sarafand'daki saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısı 39'a çıktı.

?Lübnan Başbakanı Mikati, 36 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 17 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya'da 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısının ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini duyurmuştu.