İsrail ordusunun, Sarafand'da bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusunun, Sarafand'da bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri öldü

İsrail ordusunun, Sarafand bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

19.11.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Sarafand bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sayda kentinin güneyindeki Sarafand'da bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail, Sarafand kasabasındaki bir ordu merkezini hedef aldı ve 3 askerin şehit olmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, askeri bölgenin çevresindeki sivillerin de aralarında bulunduğu 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sarafand'daki saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısı 39'a çıktı.

?Lübnan Başbakanı Mikati, 36 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 17 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya'da 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısının ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun, Sarafand'da bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 00:09:54. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun, Sarafand'da bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.