İsrail Ordusunun Savaş Suçları İddiası

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) eski çalışanı ve ABD ordusundan emekli Yarbay Anthony Aguilar, Gazze'deki anılarını paylaşarak İsrail askerlerinin Filistinli sivillerin üzerine ateş açtığını anlattı.

BBC'ye konuşan Aguilar, Gazze'deki görevi sırasında İsrail ordusu tarafından işlenen insan hakları ihlallerini ortaya serdi.

İsrail askerlerinin Filistinli sivillere ateş açtığını belirten Aguilar, İsrail ordusunun Merkava tankı ile top mermisini sivil kalabalığın üzerine ateşlediğine ve bölgeden uzaklaşmakta olan sivillerin bulunduğu aracı tahrip ettiğine şahit olduğunu dile getirdi.

Aguilar, askerler tarafından havan mermilerinin ateşlendiğini gördüğünü kaydederek, profesyonel bir asker olarak operasyonların "amatör, deneyimsiz, eğitimsiz" şekilde yürütüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Onların bu büyüklükte operasyonların nasıl yürütüleceğine dair hiçbir fikirleri yokmuş gibi hareket ettiklerini belirten Aguilar, "En dürüst değerlendirmemle suçlu olduklarını söyleyebilirim. Tüm kariyerim boyunca silahsız ve açlıktan ölmek üzere olan bir sivil halka karşı bu denli vahşice, ayrım gözetmeksizin ve gereksiz güç kullanıldığına hiç şahit olmamıştım." dedi.

Aguilar, daha önce görevlendirildiği hiçbir yerde böyle bir duruma tanık olmadığını ifade ederek, "Bence hiç şüphesiz savaş suçlarına tanık oldum. İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçlarına tanık oldum, topçu mermileri, havan mermileri kullanarak sivillere tank mermileri ile saldırmak bir savaş suçudur." diye konuştu.