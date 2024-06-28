İsrail ordusunun tahliye emriyle Gazze'de 60 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail ordusunun tahliye emriyle Gazze'de 60 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda 28 ikametgah bölgesine yönelik acil tahliye emri vermesi sonucunda 1 günde 60 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıların çok sayıda yaralanmaya neden olduğunu ve insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti. BM'nin yerinden edilen kişilere destek vermek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

28.06.2024 20:13
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun "tahliye emrinin" ardından Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahada çalışan insani yardım ortaklarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, Gazze'nin doğusundaki yerinden edilme hareketliliğine dikkati çekti.

Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda 28 ikametgah bölgesine yönelik acil tahliye emrinin ardından dün 60 bin kişi yerinden edildi." bilgisini paylaştı.

Gazze'deki el-Mavasi bölgesine yönelik saldırıların çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve bunların yakınlardaki sahra hastanesine sevk edildiğini ifade eden Dujarric, burada da yaklaşık 5 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Dujarric, insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin sorunların da devam ettiğini belirterek, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine planlanan 100 insani yardım misyonunun yarısından daha azına geçit verdiğine işaret etti.

Yerinden edilen kişilere destek vermek için "BM'nin onların peşinden gittiğini" söyleyen Dujarric, her gün insanların yerinden edildiğini, fırsatları kollayarak destek sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusunun tahliye emriyle Gazze'de 60 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusunun tahliye emriyle Gazze'de 60 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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