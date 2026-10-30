İsrail polisi Bnei Brak yakınında Haredilere müdahale etti, 30'dan fazla yaralı var - Son Dakika
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İsrail polisi Bnei Brak yakınında Haredilere müdahale etti, 30'dan fazla yaralı var

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İsrail polisi, Bnei Brak yakınlarında Haredi protestoculara cop ve ses bombalarıyla müdahale etti. United Hatzalah'a göre 30'dan fazla kişi yaralandı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı; polis 3 kişinin gözaltına alındığını ve 3 polisin yaralandığını açıkladı.

İsrail polisi, askerlikten kaçan bir Haredi'nin gözaltına alınmasını protesto etmek için başkent Tel Aviv'in Bnei Brak bölgesi yakınlarında toplanan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere cop ve ses bombalarıyla sert müdahalede bulundu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, yüzlerce Haredi'nin Route 4 kara yolunu ve tren hatlarını kapatarak olay çıkardığı, polise ve gazetecilere saldırdığı ileri sürülürken, 3 polisin yaralandığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

United Hatzalah ilk yardım servisinden yapılan açıklamada ise gösterilerde aralarında protestocular ile polislerin de bulunduğu 30'dan fazla kişinin yaralandığı, 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail basınından Times of İsrael'de yer alan haberde "Kudüs Fraksiyonu" adlı grup tarafından organize edilen gösteride protestocuların, "Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz" ve "Seküler bir Yahudi olarak yaşamaktansa ultra-Ortodoks bir Yahudi olarak ölmek daha iyidir" yazılı dövizler taşıdığı kaydedildi.

Haberde, İsrail polisinin sert müdahalesinde cop ve ses bombaları kullandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail polisinin Haredilere??????? tekme atarak ve yerde sürükleyerek müdahale ettiği??????? görüldü.

Ben-Gvir'den Emniyet Genel Müdürüne tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polisin Haredi protestoculara yönelik sert tutumunu eleştirerek Emniyet Genel Müdürü Daniel Levy'ye tepki gösterdi.

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre Ben-Gvir, Emniyet Genel Müdürü???????Levy'yi muhalefete şirin görünmeye çalışmakla suçlayarak, Haredi göstericileri kendi "kum torbasına" dönüştürdüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA
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