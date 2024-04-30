İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişiyi Öldürdü

İsrail Polisi Doğu Kudüs\'te Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişiyi Öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü. Polis açıklamasında, saldırı girişiminde bulunan kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırı sonucunda yaralanan polis memurunun durumu iyi olduğu bildirildi. İsrail polisi, olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

30.04.2024 14:25
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12: 30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken, AA ekibi, Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntüledi.

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Bıçaklı Saldırıda Bulunan Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

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