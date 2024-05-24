İsrail Polisi, Haredilerin Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösterisine Müdahale Etti - Son Dakika
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İsrail Polisi, Haredilerin Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösterisine Müdahale Etti

İsrail Polisi, Haredilerin Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösterisine Müdahale Etti

İsrail polisi, Batı Kudüs'te düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösteriye müdahale etti. Ultra-Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik yasa tasarısını protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Atlı polislerin müdahalesine rağmen göstericiler yolu trafiğe kapattı. Polis, TOMA'dan tazyikli su sıkarak göstericileri dağıttı. Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışması ise devam ediyor.

24.05.2024 12:25
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İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) Batı Kudüs'te düzenlediği zorunlu askerlik karşıtı gösteriye müdahale etti.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail'deki zorunluk askerlik yasa tasarısını protesto etmek için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Oturma eylemiyle bölgedeki yolu trafiğe kapatan göstericileri dağıtmak için ilk olarak atlı polisler müdahalede bulundu.

Birbirlerine kenetlenen ve polise direnen göstericiler bir süre yolu trafiğe kapattı.

Polis, göstericileri ayırarak yolu trafiğe açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine göstericilerin üzerine TOMA'dan tazyikli su sıkıldı.

Yolu açmaya çalışan polisin göstericilerden bazılarını yerde sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Polis uzun süren uğraşların ardından göstericileri dağıttı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

İsrail'de 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ne başlayan saldırıların ardından Haredilerin askerlikten muaf tutulmaya devam edilip edilmeyeceği tartışması yaşanıyor.

Haredi gençlerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin karar Haziran 2023'te sona ermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine Haredilerin de zorunlu askerliğe alınması yönündeki kamuoyu baskısı artıyor.

Öte yandan Netanyahu hükümetinde yer alan Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partiler ise Haredilere de askerliği zorunlu hale getirecek yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi, Haredilerin Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösterisine Müdahale Etti - Son Dakika

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