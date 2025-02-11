İsrail Polisi, İki Filistinli Kitapçıyı Serbest Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Polisi, İki Filistinli Kitapçıyı Serbest Bıraktı

Doğu Kudüs'teki kitapçı dükkanına baskın düzenleyen İsrail polisi, gözaltındaki iki kitapçıyı serbest bıraktı.

11.02.2025 19:20
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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kitapçı dükkanını basarak gözaltına aldığı iki Filistinli kitapçı Ahmed Muna ve Mahmud Muna serbest bırakıldı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki dükkanlarına düzenlediği baskında kitaplarına el koyduğu ve gözaltına aldığı Filistinli iki kitapçı bugün serbest kaldı.

Serbest bırakılan Filistinli amca yeğen Ahmed Muna ve Mahmud Muna, Batı Kudüs'teki Moskobiye Hapishanesi'nden çıkarken yakınları tarafından karşılandı.

İsrail polisinden kitapçıya baskın

İsrail polisi, pazar akşamı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıya baskın düzenlemiş ve Filistinli 2 kitapçıyı gözaltına almıştı.

Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen olan kitapçıları gözaltı merkezine götürmüştü.

Polisin açıklamasında, dükkanda el konulan kitaplar arasında "Nehirden Denize" isimli çocuk boyama kitabının da bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistin tarihi ve Kudüs'e dair eserlerin satıldığı dükkanlardaki kitapların "tahrik edici olduğu" iddia edilmişti.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Educational Bookshop" isimli kitapçıda çalışan Ahmed Muna ve Mahmud Muna'ya verilen bir günlük gözaltı kararını onamıştı.

Aynı zamanda amca-yeğen iki kitapçı hakkında 5 günlük ev hapsi ile 20 gün boyunca kitapçı dükkanlarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi, İki Filistinli Kitapçıyı Serbest Bıraktı - Son Dakika

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