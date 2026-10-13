İsrail polisi korumasında 130'dan fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı - Son Dakika
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İsrail polisi korumasında 130'dan fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

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Kudüs Valiliğine göre İsrail polisi korumasındaki 133 kişilik fanatik grup, Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenleyip dini ritüel yaptı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu girişleri baskın sayarak Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İSTANBUL (AA) – Filistin topraklarını gasbeden 130'dan fazla İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik grubun Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptığı belirtildi.

Baskın sırasında kışkırtıcı turlar yapan 133 kişiden oluşan fanatik grubun Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra???????'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarının ise yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA
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