İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki 200'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 217 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. Baskınların daha fazla sayıda Yahudi yerleşimciyle artması bekleniyor ve bu durum bölgedeki gerginliği tırmandırıyor.

29.04.2024 14:09
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İsrail polisinin korumasındaki 200'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 217 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınların daha fazla sayıda Yahudi yerleşimciyle öğleden sonra artacağı tahmin ediliyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi - Son Dakika
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