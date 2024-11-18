İsrail, Rafat Köyü'nde İki Tesisi Yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Rafat köyünde Filistinlilere ait iki tesisi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Rafat Köy Meclisi Başkanı Sadık Cibr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, köyün çevresine buldozerlerle baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun içinde yüzme havuzu ve spor salonu bulunan bahçeyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını söyleyen Cibr, İsrail'in birkaç yıl önce inşa edilen söz konusu iki tesise "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda oldukları gerekçesiyle gerekli izinleri vermeyi reddettiğini aktardı.

Rafat köyünün arazilerinin yüzde 80'inin "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda olduğunu ve İsrail'in burada Filistinlilerin herhangi bir yapı inşa etmesine izin vermediğini kaydeden Cibr, "İşgalciler daha önce köydeki 25 tesis ve evi yıkacağını bildirdi. Yıkımların önümüzdeki dönemde uygulamaya geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.