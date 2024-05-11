İsrail, Refah kentindeki operasyonlarına devam ediyor

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GAZZE, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine sığınan bazı Filistinliler, İsrail'in geçtiğimiz Pazartesi günü, planladığı kara saldırısı öncesinde, sivilleri Refah'ın bazı bölgelerini tahliye etmeye çağırmasının ardından kenti terk etmeye başladı.

Bu Filistinlilerin birçoğu 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez yerlerinden edilmişti ve İsrail'in devam eden bombardımanı sırasında güvenli bir sığınak bulma konusundaki endişelerini dile getirdiler.

İsrailli bir yetkili, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin Perşembe günü anlaşmaya varamadan sonlanmasının ardından İsrail ordusunun Refah'taki operasyonuna "planlandığı gibi" devam edeceğini söyledi.