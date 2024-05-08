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- İsrail, Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Refah'a başlattığı operasyona dair görüntüleri yayınladı

TEL AVİV - İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayınladı.

İsrail'in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30'a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.