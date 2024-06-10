İsrail'de şüpheli zarf alarmı! Paketi açan sağlık bakanı muayeneye alındı - Son Dakika
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İsrail'de şüpheli zarf alarmı! Paketi açan sağlık bakanı muayeneye alındı

İsrail\'de şüpheli zarf alarmı! Paketi açan sağlık bakanı muayeneye alındı

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun ofisine şüpheli toz içeren bir zarf gönderildi. Bakan zarfı açtıktan sonra sağlık görevlileri tarafından muayene edildi. Şüpheli zarf, incelenmek üzere Biyolojik Enstitü'ye götürülecek.

10.06.2024 21:23
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İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso'nun, ofisine gönderilen ve içinde şüpheli toz bulunan zarfı açtığı, hemen ardından sağlık görevlilerince muayene edildiği bildirildi.

ZARFI AÇAN BAKAN MUAYENE EDİLDİ

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamento Sözcüsünün Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakan Buso'nun ofisine içinde şüpheli toz olan zarf gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, Buso'nun zarfı açmasının ardından ofisinden tahliye edilerek Knesset'teki bir sağlık görevlisi tarafından muayene edildiği belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanı'na şüpheli zarf gönderildi
İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso

ZARF İNCELEMEYE ALINACAK

Buso'da herhangi bir semptoma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şüpheli zarfın, bu tür vakalar için tasarlanmış muhafazalı bir kutuya konularak incelenmek üzere Biyolojik Enstitü'ye götürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de şüpheli zarf alarmı! Paketi açan sağlık bakanı muayeneye alındı - Son Dakika

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