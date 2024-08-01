İsrail, saldırı durumunda güçlü bir karşılık bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, saldırı durumunda güçlü bir karşılık bekliyor

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail yetkilileri, güçlü bir karşılık beklediklerini ve uluslararası toplumun bölgesel bir çatışmayı önlemek için çalıştığını belirtti. ABD'nin İsrail'i destekleyeceği ifade edilirken, İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen'den gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendirdiği ve yüksek alarm seviyesinde olduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemlerinin tamamının devreye sokulabileceği belirtildi.

01.08.2024 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı.

ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse, İsrail İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor.

İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.

Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı.

Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

Kaynak: AA

Lübnan, Tahran, Beyrut, İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, saldırı durumunda güçlü bir karşılık bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki “150 metre“ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 01:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, saldırı durumunda güçlü bir karşılık bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement