İsrail Saldırıları: 17 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Ayn Kana, Kefer Sir, Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hinniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Doğu Zavtar beldesinde de bir ambulansa yapılan saldırıda da 5 sağlık çalışanı öldü.

Ülkenin güneyindeki Cizzin ilçesinde bir araca yapılan saldırıda ise 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Güneydeki Sur kentine bağlı Hinniyye beldesine sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin güneydeki Uveynet bölgesinde seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu ise bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Öte yandan Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İsrail'den 7 belde için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, yaptığı açıklamayla Sur kenti yakınlarındaki Maşuk, Burç Şemali, Reşidiye, Deyr Kifa, Kakaiyyet Cisir, Vadi Çilo ve El-Bıs beldeleri için saldırı tehdidinde bulundu.