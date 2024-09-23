İsrail Saldırıları: 274 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 274 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 274'e, yaralıların 1024'e yükseldiğini açıkladı.

23.09.2024 18:47
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu.

Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, "İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ü çocuk, 39'u kadın 274'e yükseldi, yaralıların sayısı da 1024'e çıktı." dedi.

Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 16'sının da yaralandığını aktardı.

Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülkede eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı ise okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlara barınak olarak açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 274 Ölü, 1000'den Fazla Yaralı - Son Dakika

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