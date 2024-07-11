İsrail saldırıları altındaki Gazze'de çevre kirliliği ve açlıkla boğuşan Filistinlilerin sağlığı tehdit altında - Son Dakika
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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de çevre kirliliği ve açlıkla boğuşan Filistinlilerin sağlığı tehdit altında

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve yardım girişlerini engellemesi sonucu oluşan gıda eksikliği ve çevre kirliliği, yerinden edilen Filistinlilerin sağlık durumunu kötüleştiriyor. Hastalıklar ve salgınlar yayılıyor, su sıkıntısı ve atık sorunu büyüyor.

11.07.2024 17:15
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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bölgelerdeki çevre kirliliği, açlıkla boğuşan, aralarında on binlerce çocuğun bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla birlikte getirdiği kısıtlamalar ve yardım girişlerini engellemesi nedeniyle oluşan gıda eksikliği sebebiyle yeterince beslenemeyen Filistinlilerin sağlık durumu, kirlilik sonucu yayılan hastalıklarla daha da kötüleşiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde çalışmalarını yürüten belediye görevlilerini doğrudan hedef alması da bu hizmetlerin aksamasına neden oluyor.

Yerel ve uluslararası sağlık kuruluşları, barınma merkezlerinde aşırı kalabalıklaşma, kişisel hijyen ve gerekli tedavilerin sağlanmaması nedeniyle yerinden edilenler arasında hastalık ve salgın hastalıkların yayıldığı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden alınan son verilere göre, saldırıların başlangıcından bu yana, yerinden edilme nedeniyle yaklaşık 71 bin 338 viral hepatit enfeksiyonu vakası izlendi.

Hastalıklar yayılıyor

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sadece Gazze kentinde 100 bin tondan fazla katı atığın birikmesi, özellikle çeşitli barınma merkezleri ve rastgele çöplüklerin bulunduğu yerlerde yaşayanlar ve yerinden edilmiş kişileri için gerçek bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Katı atık depolama alanlarının "hastalıkların ve salgın hastalıkların yayılmasında, özellikle kalabalık yerlerde ve çeşitli barınma merkezlerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandıran böcek ve kemirgenlerin de üremesinde etkili olduğunu dile getiren Muhenna, su kuyularının işletilmesi için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle yaşanan ciddi su sıkıntısının da kentte hastalıkların giderek daha hızlı yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

"Şu anda Gazze'de mevcut olan su miktarı sınırlı. Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil." diyen Muhenna, "Atıkların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmemesi ve nakledilmemesinin bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların yayılmasını ve sağlık risklerini artırdığını vurguladı.

Tüm uluslararası kuruluşlara, "Gazze'deki saldırıları durdurmak, akaryakıt, su ve elektrik tedarikini yeniden başlatmak ve belediyenin sağlık üzerindeki etkilerini hafifletmek, şehrin yaşadığı çevre felaketinin büyümesini engellemek için temel hizmetleri sağlamak üzere gerekli makine ve teçhizatı sağlamak amacıyla acilen müdahale" çağrısında bulunan Muhenna "Gazze Şeridi sakinleri, özellikle de çocuklar arasında kıtlık ve hastalıklar artıyor. İsrail açlık politikası uyguluyor ve Gazze'deki sivillerin tedavi görmesini önlüyor." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet medya ofisi de daha önce, Gazze Şeridi'ndeki ciddi gıda kıtlığı nedeniyle Filistinliler arasında son kullanma tarihi geçmiş konserve yiyeceklerin tüketilmesi nedeniyle zehirlenme vakalarını izlediğini açıklamıştı.

-Hayatta kalma çabaları

Yaşlı Filistinli Ragde Hasaneyn de böceklerden, kapalı alanlardaki kalabalıklardan ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıkların yayılmasından endişe ettiğini anlattı.

Gazze şehrinin batısındaki bir barınma merkezinde yaşayan ve aşırı sıcakların etkisiyle sağlığını kaybetmekten korkan Hasaneyn, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı bir ortamda, yerinden edilmiş kişilerin yetersiz beslenme ve su krizi nedeniyle sağlık durumunun kötü durumda olması nedeniyle barınma merkezlerinde büyük kalabalıklar oluşuyor. İsrail'in bombalama ve saldırılarından sağ kurtulursak, temizlik malzemesi ve yeterli su eksikliği nedeniyle barınma merkezlerinde aşırı kalabalıklaşma, aynı banyoları kullanma sonucu yayılan hastalık ve salgın hastalıklardan da kurtulamayız." diye konuştu.

Hasaneyn, barınma merkezindeki zorlu sağlık koşulları nedeniyle 6 çocuğu ve torununun hepatit ve diğer cilt hastalıklarına yakalandığını anlattı.

Sami el-Harrazin adlı genç de saldırılar devam ederken çok zor yaşam ve sağlık koşullarından geçen diğer yerinden edilmiş Filistinlilerden.

Birkaç kez yerinden edildikten sonra Gazze'nin batısında kemirgenlerin istila ettiği eskiden bir mağaza olan dükkanda yaşayan Harrazin, "İçinde bulunduğumuz zorlu koşullar tahammül edilemez. Kıtlık ve su krizi sağlık koşullarımızı daha da kötüleştiriyor ve bu da bizi her türlü hastalık veya salgın hastalığa karşı kolay bir av haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Harrazin, bulundukları bölgede, İsrail uçaklarının altyapıyı büyük ölçüde tahrip etmesiyle sokaklarda atıkların birikmesi ve kanalizasyonun sızması nedeniyle hastalıkların yayıldığını belirtti.

İsrail saldırılarının durdurulmasını isteyen Harrazin, Gazzelilere yardımların ulaştırılması için sınır kapılarının da bir an önce açılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırıları altındaki Gazze'de çevre kirliliği ve açlıkla boğuşan Filistinlilerin sağlığı tehdit altında - Son Dakika

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