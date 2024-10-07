İsrail Saldırıları Gazze'de Sağlık Krizine Yol Açtı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Gazze'de Sağlık Krizine Yol Açtı

İsrail ordusu, Gazze'deki sağlık kuruluşlarının %65'ini hedef alarak büyük zarar verdi.

07.10.2024 17:18
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İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda sağlık kuruluşlarının yüzde 65'ini hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarından dolayı bir yıl boyunca binlerce hastanın kasıtlı olarak tıbbi hizmetlerden mahrum bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık kurumlarının yaklaşık yüzde 65'i hedef alınırken, yoğun bakım ve kreşler başta olmak üzere geri kalan kuruluşlar kısmi şekilde ve yüzde 300 doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun altyapı ve kanalizasyon ağlarını tahrip ettiği, temizlik malzemelerinin girişini engellediği, bunun da hepatit, çocuk felci, cilt hastalıkları gibi salgın hastalıkların yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında İsrail'in sağlık sektörünü sistematik ve sürekli hedef alarak Gazze Şeridi'nde iki milyondan fazla insanı temel sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığına işaret edildi.

Açıklamaya göre, 12 bin kanser hastasının yanı sıra sağlık hizmetlerinden ve doğum hizmetlerinden mahrum kalan 50 bin hamile kadın da ağrı kesici dahil temel tedavileri alamıyor.

Yüzlerce diyaliz hastasının, sağlık hizmeti verilmemesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Gazze'de sağlık sektörü çalışanlarından ölenlerin sayısının 4'ü İsrail hapishanelerinde olmak üzere 986'ya ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Gazze'de Sağlık Krizine Yol Açtı - Son Dakika

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