İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kalıyor

İsrail ordusunun Han Yunus'ta düzenlediği saldırı sonrası çok sayıda Filistinli, saldırılardan kaçmak için gece karanlığında yollara döküldü. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Filistinliler, taşıt olmadığı için yürümek zorunda kaldı. İsrail saldırıları ve boşaltma emirleri nedeniyle Gazze'deki Filistinliler sürekli göç etmek zorunda kalıyor.

23.08.2024 00:17
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir bölgeyi vurması sonrası çok sayıda Filistinli saldırılardan kaçmak için gecenin karanlığında yollara döküldü.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki Aksa Üniversitesi bölgesinde boş bir araziye saldırı düzenledi.

Bu saldırının ardından bölgede bulunan çok sayıda Filistinli bir kez daha göç etmek zorunda kaldı.

Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Filistinliler, gecenin karanlığında toprak bir yoldan bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Gece karanlığında yollara düşen Filistinlilerin çoğu taşıt olmaması nedeniyle yürümek zorunda kaldı.

Yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışan ebeveynlerin bebeklerini ve çocuklarını kucaklarında taşıdığı görüldü.

Filistinli bir çocuğun market arabasının içine yerleştirdiği birkaç parça eşyayı toprak yolda taşımak için gösterdiği yoğun çaba kameralara yansıdı.

İsrail'in saldırıları ve boşaltma emirleri nedeniyle Gazze'deki Filistinliler sürekli göç etmek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinliler Göç Etmek Zorunda Kalıyor - Son Dakika

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