İsrail saldırılarında evi yıkılan anne, çocuklarını hayatta tutmak için mücadele ediyor

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evi yıkılan Neda Abdusselam, sığındıkları küçük çadırda biri böbrek hastası diğeri bebek 8 çocuğunu hayatta tutmak için mücadele veriyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampındaki evi İsrail bombardımanında yıkılan Gazzeli anne, Deyr el-Belah kentinde küçük bir çadırda eşi ve 8 çocuğuyla birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan 44 yaşındaki anne Abdusselam, biri böbrek hastası olan çocuğuna ilaç, diğeri daha bebek olan çocuğuna da süt dahi bulamamanın çaresizliği ile İsrail saldırılarının bitmesini istedi.

Filistinli anne, günlerinin İsrail'in durmak bilmeyen saldırıları yüzünden tedavi göremeyen böbrek hastası oğlu ve diğer çocuklarının hayatından endişe duyarak geçtiğini anlattı.

Abdusselam, 10 kişilik ailesiyle kaldıkları küçük çadırın etrafında biriken çöp atıklarının yaydığı mikropların çocuklarının sağlığını kötü yönde etkilediğini belirtti.

"Küçük bebeğimin süte, oğlumun diyalize ihtiyacı var"

Saldırıların başında evlerini terk etmeme kararı aldıklarını anlatan Abdusselam, ancak İsrail ordusunun bölgeyi karadan işgal etmesinin ardından Deyr el-Belah'a gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yerinden edilen insanların çok kötü şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen Filistinli anne, şunları kaydetti:

"Durumumuz gerçekten çok kötü. Yiyecek ve ilaç bulamıyoruz. Mevcut koşullarda içmeye elverişli olmayan suyu tüketmek zorunda kalıyoruz. Burada elektrik ve mutfak gazı yok zaten. Küçük bebeğimin süte ihtiyacı var ancak yok. Diğer oğlum da hasta, tedavi ve diyalize girmeye ihtiyacı var ancak öyle bir imkan kalmadı."

Filistinli çaresiz anne, "Çocuklarım için hiçbir şey yapamıyorum. Bebeğimi nişasta ve un lapasıyla susturmaya çalışıyorum, böbrek hastası oğlum için ise yapabileceğim hiçbir şey yok" diye konuştu.

-"Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum"

Kışın gelmesiyle birlikte artan soğuklarda çadırda kalmanın çocuklar için çok zor bir durum olduğuna işaret eden Filistinli anne, "Çocuklarımın tedaviye ihtiyaçları var. İlaç ve gıda yetersizliği sebebiyle çocuklarımın hayatından endişe ediyorum." sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Eşinin işsiz ve parasızlık yüzünden çaresiz kaldığını belirten Abdusselam, İsrail'in topyekün saldırılarından sonra Gazze Şeridi'nde çalışıp para kazanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde her 6 çocuktan biri ciddi düzeyde yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM, Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuğun her gün travmalarla karşılaştığını açıklamıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze'nin kuzeyinde her 6 çocuktan birinin ciddi düzeyde yetersiz beslendiğini duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.