İsrail saldırıları sonucu ölü sayısı 29.313\'e yükseldi

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GAZZE, 21 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 29.313'e yükseldiğini, 69.333 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde kıyı bölgesinde 118 Filistinliyi öldürdüğü ve 163 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında başka ölü ve yaralıların da bulunduğu vurgulandı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine beklenmedik bir saldırı düzenleyerek yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açması ve 200'den fazla kişiyi rehin almasının ardından, İsrail de misilleme olarak Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar gerçekleştiriyor.