 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucunda, Birleşmiş Milletler'e ait merkezlere sığınan 340 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. BM'nin açıklamasına göre, Gazze'deki UNRWA merkezlerinde 1,2 milyon yerinden edilmiş kişi barınıyor. Saldırılarda eğitim tesisleri ve BM binaları da hedef alındı ve Gazze'deki okul binalarının yüzde 75'i zarar gördü. Ayrıca, Batı Şeria'da da 782 bin öğrenci güvenli eğitime erişimde zorluklar yaşıyor.

İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti
24.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:21
Abone Ol

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki Birleşmiş Milletler'e (BM) ait merkezlere sığınan 340 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, "24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü" münasebetiyle Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki çoğu okulun barınma merkezlerine dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, bu merkezlerde 1,2 milyon yerinden edilmiş kişinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de güvenli bir yer arayışıyla UNRWA tesislerine sığınan 340 Filistinlinin öldürüldüğü, 1100'den fazlasının da yaralandığı ifade edildi.

"Eğitim tesislerine ve BM binalarına yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'de eğitim altyapısının zarar gördüğü veya çöktüğü, Gazze genelindeki okul binalarının yüzde 75'inin saldırılardan etkilendiği belirtildi.

Gazze'de çok sayıda yüksek öğretim kurumunun da zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Üç aydan uzun süredir 625 binin üzerinde öğrenci ve 22 bin 564 öğretmen eğitimden ve güvenli yerden mahrum." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki tüm okulların kapatıldığı, bu okullarda eğitim gören 300 bin çocuğun da eğitim alamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm gözler Gazze'deyken, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle güvenli eğitime erişim sekteye uğradı." ifadesi kullanıldı.

Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da en az 782 bin öğrencinin, hareket kısıtlılığı, artan şiddet ve İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin rahatsız etmesinden korkma gibi durumlardan etkilendiğine dikkati çekildi.

Batı Şeria'da BM okullarında görevli personelin işyerlerine ulaşamaması nedeniyle okulların yakın çevresinden ek öğretmenlerin görevlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement