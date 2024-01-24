İsrail Saldırıları Sonucunda 340 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki Birleşmiş Milletler'e (BM) ait merkezlere sığınan 340 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, "24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü" münasebetiyle Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki çoğu okulun barınma merkezlerine dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada, bu merkezlerde 1,2 milyon yerinden edilmiş kişinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de güvenli bir yer arayışıyla UNRWA tesislerine sığınan 340 Filistinlinin öldürüldüğü, 1100'den fazlasının da yaralandığı ifade edildi.

"Eğitim tesislerine ve BM binalarına yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'de eğitim altyapısının zarar gördüğü veya çöktüğü, Gazze genelindeki okul binalarının yüzde 75'inin saldırılardan etkilendiği belirtildi.

Gazze'de çok sayıda yüksek öğretim kurumunun da zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "Üç aydan uzun süredir 625 binin üzerinde öğrenci ve 22 bin 564 öğretmen eğitimden ve güvenli yerden mahrum." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde UNRWA bünyesindeki tüm okulların kapatıldığı, bu okullarda eğitim gören 300 bin çocuğun da eğitim alamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm gözler Gazze'deyken, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle güvenli eğitime erişim sekteye uğradı." ifadesi kullanıldı.

Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da en az 782 bin öğrencinin, hareket kısıtlılığı, artan şiddet ve İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin rahatsız etmesinden korkma gibi durumlardan etkilendiğine dikkati çekildi.

Batı Şeria'da BM okullarında görevli personelin işyerlerine ulaşamaması nedeniyle okulların yakın çevresinden ek öğretmenlerin görevlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.