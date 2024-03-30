İsrail Saldırıları Sonucunda Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 176. gününde devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden bölgede çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.
Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kent merkezindeki Megazi Kampı'nda "Musa" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.
Saldırıda, çevredeki çok sayıda ev de zarar gördü.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresi de İsrail ordusu tarafından 13 gündür kuşatma altında tutuluyor. İsrail askerleri, bölge sakinlerini infaz ve alıkoyarak veya işkenceyle zorla yerinden etmeye çalışıyor.
İsrail ordusununu sabahtan beri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, Nasır Hastanesi ve çevresine yönelik düzenlediği şiddetli hava ve topçu saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze kent merkezindeki Bureyc ve Zevayide kentleri merkezlerini bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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