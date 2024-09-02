BM: Gazze'deki 600 Bin Çocuk Travma Yaşıyor ve Eğitime Erişimleri Kısıtlı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde 600 bin çocuğun travma yaşadığını ve eğitim hakkından mahrum kaldığını açıkladı.

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar, Gazze hariç, UNRWA'nın okullarında gördükleri eğitime devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de ağır travma geçiren, eğitimden mahrum ve yıkıntılar arasında yaşayan 600 bin çocuk var." açıklamasında bulunan Lazzarini, "Bunların yarısı UNRWA okullarında eğitim görüyordu." bilgisini verdi.

Lazzarini, "Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar." değerlendirmesinde bulunarak eğitimin çocuklar için önemini vurguladı.

Gazze'deki UNRWA'ya bağlı okulların yüzde 70'inden fazlasının yıkıldığı ya da hasar gördüğünü aktaran Lazzarini, okulların yüzbinlerce yerinden edilmiş Filistinli aile için sığınak haline geldiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.