İsrail Saldırıları Sonucunda Yüzlerce Filistinlinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucunda Yüzlerce Filistinlinin Cesedi Bulundu

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısında gerçekleştirdiği yoğun saldırıların ardından bölgeden kısmen geri çekilmesiyle, yüzlerce yıkılmış ve yakılmış evin enkazında ve yollarda 56 Filistinlinin cesedi bulundu. Sivil savunma ekipleri, Tel el-Hava Mahallesi ve sanayi bölgesinde Filistinlilerin yakılmış cesetlerini buldu ve bazı evlerin tamamen yandığını belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

12.07.2024 12:45
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İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısında 4 gün süren yoğun saldırılarının ardından bölgeden kısmen geri çekilmesiyle, yüzlerce yıkılmış ve yakılmış evin enkazında ve yollarda 56 Filistinlinin cesedi bulundu.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Hava Mahallesi'nin sanayi bölgesinden ve Hasta Dostları Hastanesi'nden Tel el-Hava'nın güneyine doğru geri çekildiğini söyledi.

Basal, sivil savunma ekiplerinin Tel el-Hava ve sanayi bölgesinde Filistinlilerin yakılmış cesetlerini bulduğunu ve bazı evlerin tamamen yandığını belirtti.

Sivil Savunma sözcüsü açıklamasında Tel el-Hava Mahallesi ile sanayi bölgesinden sürekli imdat çağrıları aldıklarını kaydederek, "Sanayi bölgesindeki ara sokaklarda ve evlerin içinde onlarca Filistinlinin cesedi bulundu." ifadelerine yer verdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden AA'ya verilen bilgilere göre ise Tel el-Hava Mahallesi'nin çeşitli bölgelerinde 56 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise "İsrail'in Tel el-Hava Mahallesi'nde gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bilgiler var." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları AA'ya, Tel el-Hava Mahallesi ve sanayi bölgesinde yüzlerce evin İsrail güçleri tarafından kısmen yakıldığını veya tamamen yıkıldığını bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucunda Yüzlerce Filistinlinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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