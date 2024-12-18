İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı var.

18.12.2024 13:50
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan bir tıbbi kaynak, İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Deyr el-Belah'ta yerinden edilen ailelerin barındığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'deki orta kesimindeki Nusayrat kampında bulunan El Evde Hastanesinden de gece saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Karamiş bölgesine düzenlenen İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail topçularınun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki çeşitli noktaları hedef aldığını, zırhlı araçların da Misdar köyü doğusundaki sivillere ait evlere ateş açtığını aktardı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail savaş uçaklarının Beyt Hanun kasabasına düzenlediği yoğun hava saldırısında da 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentinde ise bir tıbbi kaynak, salı akşamı İsrail saldırısında yaralanan bir çocuğun bugün hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, sivil savunma ekipleri, İsrail'in Şehabe Mahallesi'ndeki Kuveydir Ailesi'ne ait evi hedef almasının ardından enkaz altından 3 yaralıyı kurtardı.

Görgü tanıklarına göre İsrail'e ait insansız hava araçları, Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Musallebe bölgesine yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı, bölgedeki binalarda hasar meydana geldi.

Bu arada Gazzeli balıkçılar, Gazze Şeridi'nin batısındaki Deyr el-Belah sahili açıklarında İsrail donanmasının, kıyıya yakın mesafede avlanan iki balıkçıyı gözaltına aldığını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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