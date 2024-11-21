İsrail Saldırılarında 16 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 16 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

21.11.2024 16:16
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentinin Mareke ve Şatiyye beldelerine düzenlenen İsrail saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Dün Mareke beldesine yönelik bir dizi saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakanlık, yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralananların ise 44'e yükseldiğini bildirdi.

Şatiyye beldesine düzenlenen bir başka hava saldırısında ise 3 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 558 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558 kişi öldü, 15 bin 123 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 16 Ölü - Son Dakika

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