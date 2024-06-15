İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 19 Filistinlinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Et- Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.