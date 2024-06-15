İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 19 Filistinlinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Et- Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.
Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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