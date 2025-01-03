İsrail Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı. Deyr el-Balah'taki bir sığınma deposu, Ez-Zevayide ve Gazze'nin farklı bölgelerindeki saldırılarda birçok sivil hedef alındı.

03.01.2025 20:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, kentin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoyu hedef alması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralandığını söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide'nin güneyinde yer alan Et-Teabin bölgesinde bir aracı vurdu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Eş-Şem'a Camisi çevresine düzenlenen İsrail saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu bir alana düzenlediği bombalı saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi de yaralandı.

Sağlık yetkililerinin aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nin kapısı yakınında toplanan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Caddesi'nde bir fırın yakınında toplanan kalabalığı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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