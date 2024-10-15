İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

15.10.2024 07:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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