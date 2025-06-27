İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 43'ten fazla kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43'ü yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İsrail insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.