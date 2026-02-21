İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Yaralandı
21.02.2026 20:14
21.02.2026 20:14
Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli yaralandı, durum kritik.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve güney kesimlerinde düzenledikleri iki ayrı saldırıda, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'a bağlı El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy halkına ateş açtığını belirtti.

Saldırıda iki Filistinlinin yaralandığını aktaran Ebu Ulya, yaralılardan birinin durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Ebu Ulya, yaşanan durumun kötü olduğunu kaydederek, "Köyün güney kesiminde silah sesleri sürüyor. Biri çocuk olmak üzere iki yaralı var. Genç bir kişi sırtından vuruldu ve durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir Filistinlinin, İsraillilerin darp etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayı ekiplerinin çalışmalarını engellediği ifade edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

20:14
