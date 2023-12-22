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İsrail saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail saldırılarında iki Hizbullah mensubu ve bir sivil hayatını kaybederken, iki sivil de yaralandı. Saldırılar sonucunda Lübnan'ın güneyindeki en az 21 sınır köyü ve kasabasına yönelik İsrail topçu ateşi ve hava saldırıları gerçekleşti.

İsrail saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti
22.12.2023 - 12:37,
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BEYRUT, 22 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyine düzenlenen İsrail saldırılarında iki Hizbullah mensubu ve bir sivil hayatını kaybederken, iki sivil de yaralandı.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Lübnan askeri kaynakları, can kayıplarının, Lübnan'ın güneyindeki en az 21 sınır köyü ve kasabasına yönelik İsrail topçu ateşi ve hava saldırıları sonucu meydana geldiğini söyledi.

Hizbullah ise savaşçılarının, İsrail'in kuzeyindeki bazı İsrail kışla ve mevzilerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın da 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmasının ardından, Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek seyrediyor. İsrail güçleri, Hizbullah saldırılarına Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık veriyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 119'u Hizbullah mensubu ve 32'si sivil olmak üzere 170 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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