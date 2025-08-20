İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

20.08.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 33 Filistinliyi öldürdü, yaralılara yardım yok.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezler beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampına saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir dairenin bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Kampının batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney bölgelerine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli aileye ait bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunanHilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:13:13. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.