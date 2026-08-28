İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Çocuk Öldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu son günlerde 4 Filistinli çocuğun öldüğünü bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

Bölgedeki BM insani yardım çalışanlarının verdiği bilgiye göre, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu sivil ölümlerin devam ettiğini söyleyen Dujarric, Gazze Şeridi genelinde süren hava saldırıları ve diğer saldırıların sonuçlarından "endişe duyduklarını" belirtti.

Dujarric, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından derlenen raporları paylaştığı toplantıda, "yaşları 2 ile 16 arasında değişen, biri geçen hafta aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden bir çocuk da dahil olmak üzere 4 çocuğun son günlerdeki İsrail saldırılarında öldüğü" bilgisini paylaştı.

Bu saldırıların ayrıca insani yardım malzemelerini tahrip ettiğini ve kritik su altyapısına zarar verdiğini anlatan Dujarric, dün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'ndan yakıtla dönen bir BM konvoyunun Gazze'deki sözde sarı hattı geçtiği sırada, yaklaşık 30 metre uzakta patlayıcı bir mühimmatın infilak ettiğini söyledi.

Dujarric, ayrıca Gazze genelinde patlamamış mühimmatın oluşturduğu riskleri ele almak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Tehlikeleri değerlendirip işaretliyor, insanları güvenlik önlemleri konusunda eğitiyor ve etkilenenleri destek almaları için ilgili birimlere yönlendiriyoruz." diyen Dujarric, bununla birlikte gerekli ekipmanların getirilmesi ve patlayıcı mühimmatın temizlenmesi için gereken izinlerin İsrail makamları tarafından hala verilmediğini kaydetti.