- İsrail'den Batı Şeria'da iki ayrı saldırı: 4 ölü
BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin şehrinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 4 Filisitinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes çerçevesinde sona erdirdiği saldırılarına Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail güçlerinin Cenin şehrinde bir aracı ve bir motosikleti hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.
İsrail'in 12 gün önce Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı 24'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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