İsrail Saldırılarında 44 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

02.07.2025 15:54
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 44 kişi öldü, 15'i insani yardım bekleyen siviller.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15'i insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, Gazze kentinde düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Mevasi bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilere ait üç çadırı bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Han Yunus'un merkezinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi can verirken, kentin çeşitli bölgelerinde enkaz altından 2 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Gazze'nin orta kesiminde, Selahaddin Caddesinde İsrail ordusunun yiyecek bulma ümidiyle insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlileri hedef alan saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun insani yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 44 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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