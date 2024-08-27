İsrail Saldırılarında 5'i Çocuk 40 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 5'i Çocuk 40 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonucu 5'i çocuk 40 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılar sonucu hastane ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

27.08.2024 01:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu 5'i çocuk 40 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup vatandaşı hedef alan hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, kuzeydeki el-Amudi bölgesinde düzenlenen saldırıda da en az 2 vatandaşın öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze vilayetini de 5 hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 23 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik iki hava saldırısında da en az 7 sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil bir aracın vurulmasıyla da 5 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in gün boyunca Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda ölenler arasında 5 çocuğun olduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 5'i Çocuk 40 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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