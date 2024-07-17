İsrail Saldırılarında 500'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 500'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 500'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybederken bölgedeki sağlık tesislerinin yüzde 60'ı hizmet dışı kaldı. Gazze'de bulunan hastanelerde ciddi ilaç sıkıntısı yaşanırken, saldırılarda yaralanan çocukların uzuvlarının anestezi yapılmadan kesildiği haberleri basında yer aldı. Saldırılarda en az 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

17.07.2024 10:17
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 500'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybederken bölgedeki sağlık tesislerinin yüzde 60'ı hizmet dışı kaldı.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail ordusu, bölgedeki sağlık tesislerini ve çalışanlarını hedef alıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Bölgede bulunan 36 hastaneden 23'ü hizmet dışı kaldı.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'den fazla sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları arasında çok sayıda uzman doktor da yer alıyor.

Şifa Hastanesi başta olmak üzere Gazze'deki birçok sağlık tesisini defalarca hedef alan İsrail ordusunun bu saldırıları kasıtlı olarak yaptığı belirtiliyor.

Birçoğunun hizmet dışı kalması nedeniyle geri kalan hastanelerin üzerindeki yük her geçen gün artıyor.

Yaklaşık 10 aydan beri devam eden saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki hastanelerde ciddi ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Saldırılarda yaralanan çocukların uzuvlarının anestezi yapılmadan kesildiğini gösteren çok sayıda haber basında yer almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 500'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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