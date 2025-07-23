İsrail Saldırılarında 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 53 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı aktarıldı.

Son saldırılarda, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde, İsrail'in Zikim Sınır Kapısı'ndan gelen yardımları bekleyen Filistinlilere yönelik yapılan saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, bazıları ağır durumda olmak üzere 58 kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan İsrail saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği 10'dan fazla yaralı bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan el-İşrin Caddesi'ni hedef alan hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesine saldıran İsrail ordusu 1 Filistinliyi öldürürken, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesine yönelik saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'ne saldıran İsrail ordusunun 3 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı aktarılırken, El-Derac Mahallesi'ne yönelik hava saldırısında da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Radyo ve Televizyon binası yakınlarında düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında yenidoğan bir bebeğin bulunduğu 5 çocuk dahil 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yapılan İsrail hava saldırısında Filistinli bir kız çocuğu ölürken, çoğu çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Filistinlilerin 12 kişinin cenazesine ulaştığı ve bölgede insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde açtığı Netzarim Koridoru yakınında insani yardım bekleyenlerin hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yapılan saldırılarda da 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Han Yunus bölgesinin doğusunda bulunan Beni Suheyla bölgesinde sivillerin toplandığı bölgeye yapılan İsrail ordusunun hava saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.