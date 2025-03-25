İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

25.03.2025 02:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrinden" kısa bir süre sonra yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrini" Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletmişti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önce Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için yayımladığı saldırı öncesi uyarıya Cibaliya'yı da eklemişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayımlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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