İsrail Saldırılarında 61 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

01.07.2025 18:45
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İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilden 61'i yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp halkı yerinden ederek insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde zorla yerinden edilen ve insani yardım bekleyen siviller vardı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısında aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir eve düzenlenen İsrail saldırısı sonucu ev halkından 10 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıya uğrayan evin enkazından henüz çıkarılmayı bekleyen kayıplar olduğu belirtilirken, bombardımanın söz konusu evde ve çevresinde büyük tahribata sebep olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ve güneyinde İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Megazi Mülteci Kampı'nda hedef aldığı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulda biri kadın, 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait dronlarla gerçekleştirilen saldırının ardından 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında, çadırların bulunduğu el-Mevasi bölgesinde İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef aldı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti.

Han Yunus Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun, İsrail-ABD güdümlü insani yardım dağıtım merkezi yakınına ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, Tuffah Mahallesi'nde de İsrail'in topçu atışıyla hedef aldığı bölgeden 2 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusuna art arda yoğun hava saldırıları başlattığını söyledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 61 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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