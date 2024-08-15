İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı olmak üzere 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ahmed ailesinin evini bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 6 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyine düzenlediği saldırıda bir UNRWA çalışanı öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu UNRWA çalışanının cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.