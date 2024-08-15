İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 1'i UNRWA çalışanı olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir ailenin evi bombalandı ve 6 Filistinli öldü. Ayrıca, Deyr el-Belah kentinin güneyine düzenlenen saldırıda bir UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

15.08.2024 23:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı olmak üzere 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ahmed ailesinin evini bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 6 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyine düzenlediği saldırıda bir UNRWA çalışanı öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu UNRWA çalışanının cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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