İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kiyzan en-Neccar bölgesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Tel el-Heva bölgesi ile sanayi bölgesinde de İsrail bombardımanı sonucu 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusuna ait dronun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 846 Filistinli öldü, 103 bin 740 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.