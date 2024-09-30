İsrail Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA da Nebatiye'nin Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki'de bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi ve Abba beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi olmak üzere aynı kentte toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinin Raşiya ilçesine bağlı Rafid beldesine yönelik İsrail saldırısında da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Nebatiye'nini Eski Saray bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında iki binanın tamamen tahrip olduğu bir başka bina da ise kısmi zarar oluştuğu aktarıldı.