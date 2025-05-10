İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 5'i aynı aileden 9 Filistinli öldü.

Sağlık kaynaklarından alınana bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Talib" ailesinin kaldığı çadırı bombalaması sonucu anne, baba ve 3 çocukları hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef aldığı hava saldırısında bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgesinde bir aşevine düzenlediği bombalı saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde de bir Filistinli, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'nde hava ve kara saldırılarıyla çok sayıda evi hedef aldı.

Refah'ın kuzey sahilinde Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Yine Refah'ın batısında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesi ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde gece boyunca aralıklı topçu saldırıları düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah semtinin doğusunda yer alan ve üç gün önce İsrail bombardımanına maruz kalan yerinden edilmiş sivillerin barındığı El-Kerame Okulu'nun enkazından iki kişinin cenazesini çıkardığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 172 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazlası ise kayboldu.

Saldırılar uluslararası çağrılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma kararlarına rağmen sürüyor.