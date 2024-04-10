İsrail Saldırılarında Ayaklarını Kaybeden İkizler Tedavi Olma Hayali Kuruyor

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İsrail saldırılarında ayaklarını kaybeden 15 yaşındaki Refif Dağmaş ve Refik Dağmaş isimli Filistinli ikizler, yurt dışında tedavi olma ve protez bacaklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail'in 6 aydan fazla süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun ocak ayında Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli Dağmaş ailesinden 11 kişi öldürüldü, 15 yaşındaki Refif ve Refik isimli ikizler de yaralanarak ayaklarını kaybettiler.

Dağmaş ikizler, İsrail ordusunun söz konusu saldırısında öldürülen 11 kişi arasında annelerini ve 4 kardeşlerini kaybetti.

Filistinli ikizler, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 18 Mart'tan itibaren iki hafta boyunca İsrail ordusunun ablukası altında kalan Şifa Hastanesi'nden kurtularak güneydeki Han Yunus kentinde yer alan bir hastaneye sığındı.

"Şifa Hastanesi'nde 2 gün boyunca tedavi almadan bekledim"

AA muhabirine konuşan Refif Dağmaş, böylesine ağır bir saldırıya maruz kalarak ailesinin çoğunu kaybetmenin ardından ayaklarını kaybetme ve tedavi olamama gibi acı bir durumu yaşayacağını daha önce hayal edemediğini söyledi.

Gece uyudukları sırada İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını dile getiren Dağmaş, "23 Ocak'ta uyuduğumuz sırada binada evimizin olduğu kat hedef alındı. Saldırı sonucu ben ve ikizim yaralandık, aralarında annem ve 4 kardeşimin olduğu yakınlarımızdan 11 kişi de öldü." dedi.

Filistinli yaralı çocuk Dağmaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail saldırısında yaralandıktan sonra Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde 2 gün boyunca tedavi almadan bekledim, çünkü doktorlar yoktu. Bu sebeple de sağlık durumum çok kötüleşti. Daha sonra Ürdün Hastanesi'ne nakledildik. Tedavinin gecikmesi sebebiyle orada hem benim hem de ikizim Refik'in ayağını kestiler."

"Savaş sebebiyle Gazze'de hayat kalmadı"

Ürdün Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra tekrar Şifa Hastanesi'ne nakledildiklerini anlatan Dağmaş, ancak İsrail ordusunun 18 Mart'ta düzenlediği baskından sonra 14 gün devam eden kuşatma sürecinde hiçbir tedavi göremediklerini ve sağlık durumlarının kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Ayaklarını kaybeden Filistinli çocuk Dağmaş, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"İsrail ordusunun kuşatması sırasında sürekli bombardıman ve silah sesleri duyuyorduk. Dolayısıyla hep korku ve endişeyle nefes alıyorduk. İsrail ordusunun çekilmesinden sonra ise Gazze Şeridi'nin güneyine nakledildik ve gerekli tedaviyi göremediğimiz için yaralarımızda oluşan çürükleri temizlemek için orada acil cerrahi operasyona aldılar."

İsrail ordusunun 6 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde hayat kalmadığına dikkati çeken Dağmaş, "Savaş sebebiyle Gazze'de hayat kalmadı. Gazze'de yeniden yürüyebileceğimi mümkün kılacak protez ayağı hayal ediyorum." diye konuştu.

Gazze'de insanların tedavi görecek imkanların kalmadığının altını çizen Filistinli yaralı çocuk Dağmaş, kendisi ve ikizi için gerekli tedavi imkanlarının sağlanmasını umduklarını ifade etti.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.