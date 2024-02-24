İsrail Saldırılarında Bir Asker Daha Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Bir Asker Daha Öldü

İsrail Saldırılarında Bir Asker Daha Öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Givati Tugayı'nda bölük komutanı olan Yüzbaşı Eyal Shominov (24), Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybetti. Bu son ölümle birlikte, 7 Ekim'den bu yana toplamda 577 asker öldü. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 29 bin 606 Filistinli öldü, 69 bin 737 kişi yaralandı. Ölenler arasında 12 bin 660 çocuk ve 8 bin 570 kadın bulunuyor.

24.02.2024 20:51
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İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda bölük komutanı Yüzbaşı Eyal Shominov'un (24) Gazze'deki çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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