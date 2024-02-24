İsrail Saldırılarında Bir Asker Daha Öldü

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İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda bölük komutanı Yüzbaşı Eyal Shominov'un (24) Gazze'deki çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.