İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteci Haydar İbrahim hayatını kaybetti. Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İbrahim'in ölümüyle birlikte Gazze Şeridi'ndeki şehit gazetecilerin sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak öldürerek Filistin'in sesini susturmayı amaçladığı belirtildi.

22.07.2024 15:08
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Haydar İbrahim'in ölümüyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Medya Ofisinden 21 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162 olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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